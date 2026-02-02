Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 72,6 тыс. молодых людей

    Социальная защита
    • 02 февраля, 2026
    • 12:27
    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 72,6 тыс. молодых людей

    В Азербайджане в 2025 году были обеспечены работой 72,6 тыс. молодых людей.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что программа самозанятости играет важную роль в расширении доступа молодежи к малому предпринимательству. В течение последнего года в рамках этой программы еще 2,5 тыс. молодых людей были обеспечены активами, что позволило создать для них малые бизнесы в различных сферах экономической деятельности.

    Около 9,5 тыс. молодых людей были привлечены к курсам профессиональной подготовки агентства и освоили профессии, соответствующие требованиям современного рынка труда.

    В прошлом году услугами по профессиональной ориентации были охвачены 343 тыс. человек, большинство из которых составила молодежь.

    Минтруда занятость самозанятось молодежь День молодежи
    DMA: Ötən il 72 mindən çox gənc işlə təmin edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:05

    Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в Москву

    В регионе
    13:56

    Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с США

    В регионе
    13:47

    Фуад Исаев: Депозитный портфель азербайджанских банков за два года вырос на 30%

    Финансы
    13:35

    Гражданин Нидерландов арестован в Армении за ввоз 845 гр кокаина

    В регионе
    13:26

    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Экология
    13:24

    В Азербайджане изменены правила ввоза мобильных телефонов: что важно знать гражданам

    Бизнес
    13:16

    ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с Иорданией

    Милли Меджлис
    13:14

    В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территории

    Внутренняя политика
    13:06

    Португалия выделит 2,5 млрд евро на восстановление после шторма "Кристин"

    Другие страны
    Лента новостей