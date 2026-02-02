В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 72,6 тыс. молодых людей

В Азербайджане в 2025 году были обеспечены работой 72,6 тыс. молодых людей.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что программа самозанятости играет важную роль в расширении доступа молодежи к малому предпринимательству. В течение последнего года в рамках этой программы еще 2,5 тыс. молодых людей были обеспечены активами, что позволило создать для них малые бизнесы в различных сферах экономической деятельности.

Около 9,5 тыс. молодых людей были привлечены к курсам профессиональной подготовки агентства и освоили профессии, соответствующие требованиям современного рынка труда.

В прошлом году услугами по профессиональной ориентации были охвачены 343 тыс. человек, большинство из которых составила молодежь.