    Finance
    • 23 January, 2026
    • 09:55
    CBA currency exchange rates (23.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.5% to 1.9977 manats, and 100 Russian rubles rose by 1.5% to 2.2470 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9977

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2470

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1645

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1159

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0823

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2441

    1 DKK (Danish krone)

    0.2675

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6315

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.2947

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1888

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1515

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5415

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2329

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5331

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3356

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5230

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1726

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6072

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4757

    1 RON (Romanian leu)

    0.3923

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3293

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3230

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0392

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0394

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0723

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0051

    Gold (1 ounce)

    8,424.2565

    Silver (1 ounce)

    167.6670

    Platinum (1 ounce)

    4,511.6385

    Palladium (1 ounce)

    3,248.8190
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2026)

