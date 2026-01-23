İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Maliyyə
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % artaraq 2,2470 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9977

    100 Rusiya rublu

    2,2470

    1 Avstraliya dolları

    1,1645

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1159

    1 Çexiya kronu

    0,0823

    1 Çin yuanı

    0,2441

    1 Danimarka kronu

    0,2675

    1 Gürcü larisi

    0,6315

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0186

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2947

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1888

    1 İsveçrə frankı

    2,1515

    1 İsrail şekeli

    0,5415

    1 Kanada dolları

    1,2329

    1 Küveyt dinarı

    5,5331

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3356

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5230

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1726

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4757

    1 Rumıniya leyi

    0,3923

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3293

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3230

    Türk lirəsi

    0,0392

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0723

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0051

    Qızıl

    8424,2565

    Gümüş

    167,6670

    Platin

    4511,6385

    Palladium

    3248,8190
    məzənnə dollar manat
