Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)
- 23 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % artaraq 2,2470 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9977
|
100 Rusiya rublu
|
2,2470
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1645
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0823
|
1 Çin yuanı
|
0,2441
|
1 Danimarka kronu
|
0,2675
|
1 Gürcü larisi
|
0,6315
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2180
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2947
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1888
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1515
|
1 İsrail şekeli
|
0,5415
|
1 Kanada dolları
|
1,2329
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5331
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3356
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5230
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1726
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4757
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3923
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3293
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3230
|
Türk lirəsi
|
0,0392
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0723
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0051
|
Qızıl
|
8424,2565
|
Gümüş
|
167,6670
|
Platin
|
4511,6385
|
Palladium
|
3248,8190