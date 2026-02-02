Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики, предусматривающие добавление новых статей, касающихся полномочий Верховного Меджлиса и Кабинета министров НАР.

Как сообщает Report, проект конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики" повторно вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента и принят по итогам голосования.

Согласно проекту, в Конституцию НАР добавляются две новые статьи - 3-1 ("Представительство Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике") и 28-1 ("Роспуск Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики"), исключается статья 5, а также вносятся изменения в ряд положений и преамбулу. В частности, в преамбуле будет отражено положение статьи 134 Конституции Азербайджана о том, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики.

В соответствии с новой статьей 3-1, представительство президента Азербайджана в НАР будет являться исполнительным органом, выполняющим определенные президентом функции на территории автономии. Представителя президента назначает и освобождает от должности президент Азербайджана, и он непосредственно ему подчиняется.

Статья 28-1 предусматривает возможность роспуска Верховного Меджлиса президентом Азербайджана по требованию 31 депутата либо в случае невозможности исполнения органом своих конституционных обязанностей по неустранимым причинам.

Также предусматривается, что изменения и дополнения в Конституцию НАР будут приниматься не в форме конституционного закона, а в форме закона (статья 50), а ряд норм приведен в соответствие с Конституцией Азербайджана.