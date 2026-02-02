Мусаев: В 2025 году 55 тыс. пользователей в госорганах были обеспечены централизованным антивирусом

Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в 2025 году предоставила централизованную лицензию антивирусного программного обеспечения для 55 тыс. пользователей в 93 государственных органах.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы Ильгар Мусаев на совещании, посвященном итогам 2025 года.

По его словам, в прошлом году посредством данной системы было предотвращено 6 205 200 вредоносных активностей, что на 50,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Мусаев отметил, что в отчетный период достигнуты значительные результаты в сфере подготовки кадров и обмена знаниями. По инициативе службы расширено сотрудничество с высшими учебными заведениями, даны конкретные поручения по созданию практико-ориентированных учебных и лабораторных сред.

Глава службы также обозначил приоритетные задачи на текущий год, включая дальнейшее укрепление инфраструктуры специальной связи, расширение технологических возможностей, развитие человеческих ресурсов и активизацию международного сотрудничества.