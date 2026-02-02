В Милли Меджлисе предложили принять в Азербайджане Предпринимательский кодекс

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли считает целесообразным внедрение в Азербайджане Предпринимательского кодекса.

Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, одним из ключевых условий достижения поставленных целей по переходу от нефтяной модели экономики к модели, в которой доминирует ненефтяной сектор, является развитие предпринимательства.

"Это, в свою очередь, требует подготовки совершенного законодательного документа. До настоящего времени принятые законы в сфере предпринимательства охватывали различные этапы экономического развития. Предлагаю на основе этих нормативных актов, но в более совершенной форме, принять Предпринимательский кодекс. Это будет на пользу общему делу", - отметил депутат.