    В Милли Меджлисе предложили принять в Азербайджане Предпринимательский кодекс

    Бизнес
    • 02 февраля, 2026
    • 12:37
    В Милли Меджлисе предложили принять в Азербайджане Предпринимательский кодекс

    Депутат Милли Меджлиса Али Масимли считает целесообразным внедрение в Азербайджане Предпринимательского кодекса.

    Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, одним из ключевых условий достижения поставленных целей по переходу от нефтяной модели экономики к модели, в которой доминирует ненефтяной сектор, является развитие предпринимательства.

    "Это, в свою очередь, требует подготовки совершенного законодательного документа. До настоящего времени принятые законы в сфере предпринимательства охватывали различные этапы экономического развития. Предлагаю на основе этих нормативных актов, но в более совершенной форме, принять Предпринимательский кодекс. Это будет на пользу общему делу", - отметил депутат.

