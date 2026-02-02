В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в январе 2026 года поступили 85 пациентов с диагнозом отравление.

Как передает Report, об этом сообщили в КМЦ.

В ведомстве заявили, что 81 человек был выписан домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что 27 пациентов были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, 2 человека от крысиного яда (родентицид), 29 - уксусной кислотой, 1 человек - от химических растворов, 2 человека - от аллергических реакций, 2 человека - от алкогольных напитков, 21 человек - от угарного газа, 1 человек - от ингаляционного отравления.

Спасти жизни четверых человек (3 мужчин, 1 женщины) не удалось.

Основными причинами смерти стало токсическое состояние, возникшее в результате отравления угарным газом и уксусной кислотой.