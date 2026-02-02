Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

    Здоровье
    • 02 февраля, 2026
    • 12:04
    В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

    В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в январе 2026 года поступили 85 пациентов с диагнозом отравление.

    Как передает Report, об этом сообщили в КМЦ.

    В ведомстве заявили, что 81 человек был выписан домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

    Отмечается, что 27 пациентов были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, 2 человека от крысиного яда (родентицид), 29 - уксусной кислотой, 1 человек - от химических растворов, 2 человека - от аллергических реакций, 2 человека - от алкогольных напитков, 21 человек - от угарного газа, 1 человек - от ингаляционного отравления.

    Спасти жизни четверых человек (3 мужчин, 1 женщины) не удалось.

    Основными причинами смерти стало токсическое состояние, возникшее в результате отравления угарным газом и уксусной кислотой.

    Ötən ay KTM-ə zəhərlənmə diaqnozu ilə 85 müraciət daxil olub, 4 nəfər ölüb
    Лента новостей