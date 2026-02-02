В РФ потерпел крушение учебный самолет, погибли три человека
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 12:38
Учебный четырехместный самолет Diamond разбился в Орске.
Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В результате крушения погибли три человека.
Инцидент произошел неподалеку от поселка Джанаталап. На борту находились пилот и два курсанта.
