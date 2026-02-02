Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Region
- 02 fevral, 2026
- 12:43
Rusiyanın Orsk şəhərində dörd yerlik "Diamond" təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Qəza nəticəsində üç nəfər həlak olub.
Hadisə Canatalap qəsəbəsi yaxınlığında baş verib. Təyyarədə pilot və iki kursant olub.
