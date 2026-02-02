İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 12:43
    Rusiyanın Orsk şəhərində dörd yerlik "Diamond" təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qəza nəticəsində üç nəfər həlak olub.

    Hadisə Canatalap qəsəbəsi yaxınlığında baş verib. Təyyarədə pilot və iki kursant olub.

    В РФ потерпел крушение учебный самолет, погибли три человека

