ММ утвердил план работы на весеннюю сессию

Утвержден план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2026 год.

Как сообщает Report, проект плана работ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

В план законодательных работ включены три новых документа.

В ходе весенней сессии предусмотрено принятие Кодекса о государственной службе, законопроекта "О правах ребенка", а также законопроекта об исполнении государственного бюджета за 2025 год.

В план работы также включены законопроекты и проекты изменений в различные действующие законы, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами, Верховным судом, 40 тысячами граждан, обладающих избирательным правом, прокуратурой, Верховным меджлисом Нахчыванской Автономной Республики.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.