    На Солнце произошла новая мощная вспышка X класса

    Наука и образование
    • 02 февраля, 2026
    • 12:45
    Новая мощная вспышка X класса произошла на Солнце, выброс плазмы, сопровождающий вспышку, может задеть Землю.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Очень сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце, возможны взрывы большей силы, чем один из крупнейших в текущем цикле, произошедший 2 февраля, ранее отмечали ученые.

    "В новой X вспышке есть признаки крупного выброса массы. Возможно, что вся та плазма, что не была выброшена предыдущим супер-взрывом, уйдет в космос сейчас. Активный центр находится сейчас под углом около 25° от направления на Землю. Крупный выброс с такого угла может задеть планету. Следите за обновлениями. Вспышка пока еще растет. Финальный балл неизвестен. На данный момент точно выше, чем X1.5", - сказано в сообщении.

    Лента новостей