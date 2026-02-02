На Солнце произошла новая мощная вспышка X класса

Новая мощная вспышка X класса произошла на Солнце, выброс плазмы, сопровождающий вспышку, может задеть Землю.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Очень сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце, возможны взрывы большей силы, чем один из крупнейших в текущем цикле, произошедший 2 февраля, ранее отмечали ученые.

"В новой X вспышке есть признаки крупного выброса массы. Возможно, что вся та плазма, что не была выброшена предыдущим супер-взрывом, уйдет в космос сейчас. Активный центр находится сейчас под углом около 25° от направления на Землю. Крупный выброс с такого угла может задеть планету. Следите за обновлениями. Вспышка пока еще растет. Финальный балл неизвестен. На данный момент точно выше, чем X1.5", - сказано в сообщении.