Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)
- 22 сентября, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9942 маната, курс 100 рублей снизился на 0,3% - до 2,0372 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9942
|
1 Российский рубль
|
2,0372
|
1 Австралийский доллар
|
1,1211
|
1 Белорусский рубль
|
0,5650
|
1 Болгарский леви
|
1,0201
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1220
|
1 Чешская крона
|
0,0821
|
1 Китайский юань
|
0,2390
|
1 Датская крона
|
0,2672
|
1 Грузинский лари
|
0,6232
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0193
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2883
|
100 Иранских риалов
|
0,0295
|
1 Шведская крона
|
0,1804
|
1 Швейцарский франк
|
2,1326
|
1 Израильский шекель
|
0,5082
|
1 Канадский доллар
|
1,2320
|
1 Кувейтский динар
|
5,5627
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3141
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5113
|
1 Молдавский лей
|
0,1028
|
1 Норвежская крона
|
0,1709
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6000
|
1 Польский злотый
|
0,4675
|
1 Румынский лей
|
0,3928
|
1 Сербский динар
|
0,0170
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3229
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3329
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
1 Японская йена
|
1,1464
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9961
|
Золото (1 унция)
|
6276,5615
|
Серебро (1 унция)
|
74,0131
|
Платина (1 унция)
|
2408,1435
|
Палладиум (1 унция)
|
1977,6950