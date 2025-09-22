Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)

    Финансы
    • 22 сентября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9942 маната, курс 100 рублей снизился на 0,3% - до 2,0372 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9942

    1 Российский рубль

    2,0372

    1 Австралийский доллар

    1,1211

    1 Белорусский рубль

    0,5650

    1 Болгарский леви

    1,0201

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1220

    1 Чешская крона

    0,0821

    1 Китайский юань

    0,2390

    1 Датская крона

    0,2672

    1 Грузинский лари

    0,6232

    1 Гонконгский доллар

    0,2189

    1 Индийская рупия

    0,0193

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2883

    100 Иранских риалов

    0,0295

    1 Шведская крона

    0,1804

    1 Швейцарский франк

    2,1326

    1 Израильский шекель

    0,5082

    1 Канадский доллар

    1,2320

    1 Кувейтский динар

    5,5627

    100 Казахстанских тенге

    0,3141

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5113

    1 Молдавский лей

    0,1028

    1 Норвежская крона

    0,1709

    100 Узбекских сумов

    0,0138

    100 Пакистанских рупий

    0,6000

    1 Польский злотый

    0,4675

    1 Румынский лей

    0,3928

    1 Сербский динар

    0,0170

    1 Сингапурский доллар

    1,3229

    1 Саудовский риал

    0,4533

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3329

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    1 Японская йена

    1,1464

    1 Новозеландский доллар

    0,9961

    Золото (1 унция)

    6276,5615

    Серебро (1 унция)

    74,0131

    Платина (1 унция)

    2408,1435

    Палладиум (1 унция)

    1977,6950
