Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9942 маната, курс 100 рублей снизился на 0,3% - до 2,0372 маната.