    Новый меморандум по ИИ: Азербайджан и Израиль будут сотрудничать в разработке суперкомпьютеров

    • 04 февраля, 2026
    • 09:30
    Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, подписанный накануне между Азербайджаном и Израилем, демонстрирует степень укрепления взаимоотношений двух стран.

    Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на своей странице в социальной сети "Х".

    "Вчера был по-настоящему волнующий день, ознаменованный подписанием знакового меморандума. <...> ИИ - это мощный символ растущих и укрепляющихся связей между Азербайджаном и Израилем", - написал посол.

    В свою очередь, в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети Х отмечается, что подписанный документ предусматривает укрепление сотрудничества в разработках суперкомпьютеров, критически важных приложений для гражданского пользования, развитии человеческих ресурсов и совместных исследований.

    "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Израиль. Мы не просто предвидим будущее - мы создаем его вместе!", - добавили в диппредставительстве.

    Отметим, что вчера Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ. Церемония прошла при участии премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Документ подписали начальник Национального штаба Израиля по ИИ Эрез Аскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

