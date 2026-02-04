Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 09:23
    Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау встретиться с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в Государственном департаменте в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

    Согласно информации, встреча состоится в 14:30 (23:30 по бакинскому времени). Повестка переговоров не обнародована.

    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Qazaxıstanın XİN başçısı ilə danışıqlar aparacaq
