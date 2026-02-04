Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 09:23
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау встретиться с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в Государственном департаменте в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.
Согласно информации, встреча состоится в 14:30 (23:30 по бакинскому времени). Повестка переговоров не обнародована.
