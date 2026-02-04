ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Qazaxıstanın XİN başçısı ilə danışıqlar aparacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 04 fevral, 2026
    • 09:32
    ABŞ Dövlət katibinin müavini Kristofer Landau Vaşinqtondakı Dövlət Departamentində Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Keşerbayevlə görüşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.

    Məlumata əsasən, görüş saat 14:30-da (Bakı vaxtı ilə 23:30) keçiriləcək. Danışıqların gündəliyi açıqlanmayıb.

