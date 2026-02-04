ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Qazaxıstanın XİN başçısı ilə danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 09:32
ABŞ Dövlət katibinin müavini Kristofer Landau Vaşinqtondakı Dövlət Departamentində Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Keşerbayevlə görüşəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir.
Məlumata əsasən, görüş saat 14:30-da (Bakı vaxtı ilə 23:30) keçiriləcək. Danışıqların gündəliyi açıqlanmayıb.
Son xəbərlər
10:45
9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:44
"Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
10:44
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
10:38
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:37
Foto
Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıbHadisə
10:35
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıbFutbol
10:35
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:33
Foto
Video
Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
10:30