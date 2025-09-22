İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9942 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % azalaraq 2,0372 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9942

    100 Rusiya rublu

    2,0372

    1 Avstraliya dolları

    1,1211

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0201

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1220

    1 Çexiya kronu

    0,0821

    1 Çin yuanı

    0,2390

    1 Danimarka kronu

    0,2672

    1 Gürcü larisi

    0,6232

    1 Honq Konq dolları

    0,2189

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2883

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1804

    1 İsveçrə frankı

    2,1326

    1 İsrail şekeli

    0,5082

    1 Kanada dolları

    1,2320

    1 Küveyt dinarı

    5,5627

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3141

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5113

    1 Moldova leyi

    0,1028

    1 Norveç kronu

    0,1709

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6000

    1 Polşa zlotası

    0,4675

    1 Rumıniya leyi

    0,3928

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3229

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3329

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1464

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9961

    Qızıl

    6276,5615

    Gümüş

    74,0131

    Platin

    2408,1435

    Palladium

    1977,6950
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.09.2025)
    CBA currency exchange rates (22.09.2025)

