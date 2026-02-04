Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 09:24
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,08 или 0,11%, составив $69,8.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,69.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB упала на $0,11 или 0,16%, до $67,27.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена на нефть Brent SOCAR
    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to $69.8 per barrel
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

    Финансы
    11:03

    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    10:59

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Другие страны
    10:58

    Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВП

    Финансы
    10:50

    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Другие страны
    10:49

    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Энергетика
    10:46

    Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:44

    В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданам

    Социальная защита
    10:41

    ЦБА сообщил о снижении среднедневного уровня AZIR в январе

    Финансы
    Лента новостей