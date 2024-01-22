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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 января 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8534 маната, курс рубля - на 0,5% и составил 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8534

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1207

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3449

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0892

100 Вон Республики Корея

0,1271

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1867

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6401

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1616

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,9581

1 Израильский шекель

0,4539

1 Канадский доллар

1,2650

1 Кувейтский динар

5,5237

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3598

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4258

1 Сингапурский доллар

1,2680

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2630

1 Турецкая лира

0,0563

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1496

1 Новозеландский доллар

1,0393

Золото (1 унция)

3442,2450

Серебро (1 унция)

38,2567

Платина (1 унция)

1534,0035

Палладиум (1 унция)

1608,3360
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2024)

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