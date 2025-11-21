Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2025)
- 21 ноября, 2025
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9615 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,1291 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9615
|
100 российских рублей
|
2,1291
|
1 австралийский доллар
|
1,0958
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0029
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2390
|
1 датская крона
|
0,2626
|
1 грузинский лари
|
0,6290
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2254
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1781
|
1 швейцарский франк
|
2,1130
|
1 израильский шекель
|
0,5178
|
1 канадский доллар
|
1,2065
|
1 кувейтский динар
|
5,5322
|
100 казахстанских тенге
|
0,3278
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5132
|
1 молдавский лей
|
0,0999
|
1 норвежская крона
|
0,1665
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6027
|
1 польский злотый
|
0,4632
|
1 румынский лей
|
0,3855
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,2998
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3018
|
1 Турецкая лира
|
0,0401
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0810
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9512
|
Золото
|
6888,1365
|
Серебро
|
84,5379
|
Платина
|
2567,6800
|
Палладий
|
2318,4600