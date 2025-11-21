Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2025)

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 09:19
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9615 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,1291 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9615

    100 российских рублей

    2,1291

    1 австралийский доллар

    1,0958

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0029

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1155

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2390

    1 датская крона

    0,2626

    1 грузинский лари

    0,6290

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2254

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1781

    1 швейцарский франк

    2,1130

    1 израильский шекель

    0,5178

    1 канадский доллар

    1,2065

    1 кувейтский динар

    5,5322

    100 казахстанских тенге

    0,3278

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5132

    1 молдавский лей

    0,0999

    1 норвежская крона

    0,1665

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6027

    1 польский злотый

    0,4632

    1 румынский лей

    0,3855

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,2998

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3018

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0810

    1 Новозеландский доллар

    0,9512

    Золото

    6888,1365

    Серебро

    84,5379

    Платина

    2567,6800

    Палладий

    2318,4600
