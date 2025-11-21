Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2025)
- 21 noyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,1291 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9615
|
100 Rusiya rublu
|
2,1291
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0958
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0029
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1155
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2390
|
1 Danimarka kronu
|
0,2626
|
1 Gürcü larisi
|
0,6290
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2254
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1781
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1130
|
1 İsrail şekeli
|
0,5178
|
1 Kanada dolları
|
1,2065
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5322
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3278
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5132
|
1 Moldova leyi
|
0,0999
|
1 Norveç kronu
|
0,1665
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6027
|
1 Polşa zlotası
|
0,4632
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3855
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,2998
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3018
|
Türk lirəsi
|
0,0401
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0810
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9512
|
Qızıl
|
6888,1365
|
Gümüş
|
84,5379
|
Platin
|
2567,6800
|
Palladium
|
2318,4600