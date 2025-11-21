İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2025)

    Maliyyə
    • 21 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 2,1291 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9615

    100 Rusiya rublu

    2,1291

    1 Avstraliya dolları

    1,0958

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0029

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2390

    1 Danimarka kronu

    0,2626

    1 Gürcü larisi

    0,6290

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2254

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1781

    1 İsveçrə frankı

    2,1130

    1 İsrail şekeli

    0,5178

    1 Kanada dolları

    1,2065

    1 Küveyt dinarı

    5,5322

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3278

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5132

    1 Moldova leyi

    0,0999

    1 Norveç kronu

    0,1665

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6027

    1 Polşa zlotası

    0,4632

    1 Rumıniya leyi

    0,3855

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,2998

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3018

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0810

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9512

    Qızıl

    6888,1365

    Gümüş

    84,5379

    Platin

    2567,6800

    Palladium

    2318,4600
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2025)
    CBA currency exchange rates (21.11.2025)

