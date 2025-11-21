CBA currency exchange rates (21.11.2025)

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30 D-8 Media Forum
    Finance
    • 21 November, 2025
    • 09:23
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 1.9615 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.9% to 2.1291 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9615

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1291

    1 AUD (Australian dollar)

    1.0958

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0029

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1155

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0811

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2390

    1 DKK (Danish krone)

    0.2626

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6290

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2254

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1781

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1130

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5178

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2065

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5322

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3278

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5132

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0999

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1665

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6027

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4632

    1 RON (Romanian leu)

    0.3855

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.2998

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3018

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0401

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0810

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9512

    Gold (1 ounce)

    6,888.1365

    Silver (1 ounce)

    84.5379

    Platinum (1 ounce)

    2,567.6800

    Palladium (1 ounce)

    2,318.4600
    Central Bank currency exchange rates Azerbaijan CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2025)

