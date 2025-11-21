CBA currency exchange rates (21.11.2025)
- 21 November, 2025
- 09:23
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.2% to 1.9615 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.9% to 2.1291 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9615
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1291
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.0958
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5709
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0029
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1155
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0811
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2390
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2626
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6290
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2184
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0192
|
1 GBP (British pound)
|
2.2254
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1781
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1130
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5178
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2065
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5322
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3278
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5132
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0999
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1665
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0143
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6027
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4632
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3855
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0167
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.2998
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3018
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0401
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0403
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0810
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9512
|
Gold (1 ounce)
|
6,888.1365
|
Silver (1 ounce)
|
84.5379
|
Platinum (1 ounce)
|
2,567.6800
|
Palladium (1 ounce)
|
2,318.4600