Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)
- 21 января, 2026
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,1870 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9921
|
100 российских рублей
|
2,1870
|
1 австралийский доллар
|
1,1445
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2440
|
1 датская крона
|
0,2667
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2844
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1862
|
1 швейцарский франк
|
2,1494
|
1 израильский шекель
|
0,5366
|
1 канадский доллар
|
1,2285
|
1 кувейтский динар
|
5,5278
|
100 казахстанских тенге
|
0,3346
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5174
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1701
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6073
|
1 польский злотый
|
0,4716
|
1 румынский лей
|
0,3912
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3241
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3275
|
1 Турецкая лира
|
0,0393
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0757
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9919
|
Золото
|
8272,4720
|
Серебро
|
160,4226
|
Платина
|
4178,3790
|
Палладий
|
3176,1695