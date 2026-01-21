Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,9921 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,1870 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9921

    100 российских рублей

    2,1870

    1 австралийский доллар

    1,1445

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1156

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2440

    1 датская крона

    0,2667

    1 грузинский лари

    0,6311

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2844

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1862

    1 швейцарский франк

    2,1494

    1 израильский шекель

    0,5366

    1 канадский доллар

    1,2285

    1 кувейтский динар

    5,5278

    100 казахстанских тенге

    0,3346

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5174

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1701

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4716

    1 румынский лей

    0,3912

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3241

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3275

    1 Турецкая лира

    0,0393

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0757

    1 Новозеландский доллар

    0,9919

    Золото

    8272,4720

    Серебро

    160,4226

    Платина

    4178,3790

    Палладий

    3176,1695
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)

