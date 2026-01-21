CBA currency exchange rates (21.01.2026)

Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Black January World Economic Forum - 2026
    Finance
    • 21 January, 2026
    • 09:34
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.7% to 1.9921 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.3% to 2.1870 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9921

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1870

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1445

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1156

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0819

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2440

    1 DKK (Danish krone)

    0.2667

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.2844

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1862

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1494

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5366

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2285

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5278

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3346

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5174

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1701

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6073

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4716

    1 RON (Romanian leu)

    0.3912

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3241

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3275

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0393

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0757

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9919

    Gold (1 ounce)

    8,272.4720

    Silver (1 ounce)

    160.4226

    Platinum (1 ounce)

    4,178.3790

    Palladium (1 ounce)

    3,176.1695
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)

