CBA currency exchange rates (21.01.2026)
- 21 January, 2026
- 09:34
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.7% to 1.9921 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.3% to 2.1870 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9921
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1870
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1445
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5753
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
-
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1156
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0819
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2440
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2667
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6311
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2180
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0186
|
1 GBP (British pound)
|
2.2844
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1862
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1494
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5366
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2285
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5278
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3346
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5174
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1004
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1701
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6073
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4716
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3912
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0170
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3241
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3275
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0393
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0393
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0757
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9919
|
Gold (1 ounce)
|
8,272.4720
|
Silver (1 ounce)
|
160.4226
|
Platinum (1 ounce)
|
4,178.3790
|
Palladium (1 ounce)
|
3,176.1695