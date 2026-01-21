Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2026)
- 21 yanvar, 2026
- 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,1870 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9921
|
100 Rusiya rublu
|
2,1870
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1445
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1156
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2440
|
1 Danimarka kronu
|
0,2667
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2180
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0186
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2844
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1862
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1494
|
1 İsrail şekeli
|
0,5366
|
1 Kanada dolları
|
1,2285
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5278
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3346
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5174
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1701
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4716
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3912
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3241
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3275
|
Türk lirəsi
|
0,0393
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0757
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9919
|
Qızıl
|
8272,4720
|
Gümüş
|
160,4226
|
Platin
|
4178,3790
|
Palladium
|
3176,1695