    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2026)

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 1,9921 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,1870 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9921

    100 Rusiya rublu

    2,1870

    1 Avstraliya dolları

    1,1445

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1156

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2440

    1 Danimarka kronu

    0,2667

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0186

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2844

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1862

    1 İsveçrə frankı

    2,1494

    1 İsrail şekeli

    0,5366

    1 Kanada dolları

    1,2285

    1 Küveyt dinarı

    5,5278

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3346

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5174

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1701

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6073

    1 Polşa zlotası

    0,4716

    1 Rumıniya leyi

    0,3912

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3241

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3275

    Türk lirəsi

    0,0393

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0757

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9919

    Qızıl

    8272,4720

    Gümüş

    160,4226

    Platin

    4178,3790

    Palladium

    3176,1695
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2026)
    CBA currency exchange rates (21.01.2026)

