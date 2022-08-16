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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 августа 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,90%, до 1,7269, курс рубля остался неизменным - 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7269

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,1950

1 Аргентинское песо

0,0126

1 Белорусский рубль

0,6736

1 Бразильский реал

0,3336

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1035

100 Вон Республики Корея

0,1299

1 Чешская крона

0,0706

100 Чилийских песо

0,1930

1 Китайский юань

0,2504

1 Датская крона

0,2322

1 Грузинский лари

0,6071

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

2,0487

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1643

1 Швейцарский франк

1,7958

1 Израильский шекель

0,5200

1 Канадский доллар

1,3183

1 Кувейтский динар

5,5412

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3808

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1752

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3687

1 Сингапурский доллар

1,2336

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2447

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1658

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2741

1 Новозеландский доллар

1,00808

Золото (1 унция)

3029,2045

Серебро (1 унция)

34,4148

Платина (1 унция)

1589,0070

Палладий (1 унция)

3653,5635
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2022)

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