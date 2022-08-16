Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,90%, до 1,7269, курс рубля остался неизменным - 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7269 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,1950 1 Аргентинское песо 0,0126 1 Белорусский рубль 0,6736 1 Бразильский реал 0,3336 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1035 100 Вон Республики Корея 0,1299 1 Чешская крона 0,0706 100 Чилийских песо 0,1930 1 Китайский юань 0,2504 1 Датская крона 0,2322 1 Грузинский лари 0,6071 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 2,0487 100 Индонезийских рупий 0,0115 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1643 1 Швейцарский франк 1,7958 1 Израильский шекель 0,5200 1 Канадский доллар 1,3183 1 Кувейтский динар 5,5412 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3808 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1752 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3687 1 Сингапурский доллар 1,2336 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2447 1 Турецкая лира 0,0947 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1658 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,2741 1 Новозеландский доллар 1,00808 Золото (1 унция) 3029,2045 Серебро (1 унция) 34,4148 Платина (1 унция) 1589,0070 Палладий (1 унция) 3653,5635 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.08.2022)