Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2025)
- 13 октября, 2025
- 09:33
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9755 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,0799 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9755
|
100 российских рублей
|
2,0799
|
1 австралийский доллар
|
1,1087
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0094
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1190
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2384
|
1 датская крона
|
0,2645
|
1 грузинский лари
|
0,6273
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2706
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1790
|
1 швейцарский франк
|
2,1219
|
1 израильский шекель
|
0,5191
|
1 канадский доллар
|
1,2148
|
1 кувейтский динар
|
5,5417
|
100 казахстанских тенге
|
0,3166
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5040
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1684
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6034
|
1 польский злотый
|
0,4636
|
1 румынский лей
|
0,3879
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3111
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3125
|
1 Турецкая лира
|
0,0406
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1191
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9755
|
Золото
|
6894,9790
|
Серебро
|
87,5116
|
Платина
|
2778,1910
|
Палладий
|
2457,8005