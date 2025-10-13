Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2025)

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 09:33
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9755 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,0799 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9755

    100 российских рублей

    2,0799

    1 австралийский доллар

    1,1087

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0094

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1190

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2384

    1 датская крона

    0,2645

    1 грузинский лари

    0,6273

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2706

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1790

    1 швейцарский франк

    2,1219

    1 израильский шекель

    0,5191

    1 канадский доллар

    1,2148

    1 кувейтский динар

    5,5417

    100 казахстанских тенге

    0,3166

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5040

    1 молдавский лей

    0,1002

    1 норвежская крона

    0,1684

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6034

    1 польский злотый

    0,4636

    1 румынский лей

    0,3879

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3111

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3125

    1 Турецкая лира

    0,0406

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0408

    100 Японских йен

    1,1191

    1 Новозеландский доллар

    0,9755

    Золото

    6894,9790

    Серебро

    87,5116

    Платина

    2778,1910

    Палладий

    2457,8005
    курсы валют ЦБА курс маната
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2025)
    CBA currency exchange rates (13.10.2025)

