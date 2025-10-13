Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup International Association of Judges Middle East Peace Summit
    Ilham Aliyev 2026 FIFA World Cup International Association of Judges Middle East Peace Summit

    CBA currency exchange rates (13.10.2025)

    Finance
    • 13 October, 2025
    • 09:56
    CBA currency exchange rates (13.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.4% to 1.9755 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.7% to 2.0799 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9755

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0799

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1087

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0094

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1190

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0811

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2384

    1 DKK (Danish krone)

    0.2645

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6273

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2186

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2706

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1790

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1219

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5191

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2148

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5417

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3166

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5040

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1002

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1684

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6034

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4636

    1 RON (Romanian leu)

    0.3879

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3111

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3125

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0406

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0408

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1191

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9755

    Gold (1 ounce)

    6,894.9790

    Silver (1 ounce)

    87.5116

    Platinum (1 ounce)

    2,778.1910

    Palladium (1 ounce)

    2,457.8005
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2025)

    Latest News

    10:04

    Dollar drops to euro and yen amid expectations of US–China decisions

    Finance
    10:01

    Sahiba Gafarova arrives in Pakistan on working visit

    Domestic policy
    09:56

    CBA currency exchange rates (13.10.2025)

    Finance
    09:48

    40 people killed in road accident in South Africa

    Other countries
    09:42

    Trump warns Russia he may send Ukraine long-range Tomahawks if Moscow doesn't settle war soon

    Other countries
    09:37

    Azerbaijan to face Ukraine in World Cup qualifier tonight

    Football
    09:30

    Over 150 Palestinian prisoners to be deported to other countries

    Other countries
    09:25

    Indonesia appoints new ambassador to Azerbaijan

    Foreign policy
    09:24

    Seven hostages said handed to Red Cross

    Other countries
    All News Feed