    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2025)

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9755 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0799 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9755

    100 Rusiya rublu

    2,0799

    1 Avstraliya dolları

    1,1087

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0094

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1190

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2384

    1 Danimarka kronu

    0,2645

    1 Gürcü larisi

    0,6273

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2706

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1790

    1 İsveçrə frankı

    2,1219

    1 İsrail şekeli

    0,5191

    1 Kanada dolları

    1,2148

    1 Küveyt dinarı

    5,5417

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3166

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5040

    1 Moldova leyi

    0,1002

    1 Norveç kronu

    0,1684

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6034

    1 Polşa zlotası

    0,4636

    1 Rumıniya leyi

    0,3879

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3111

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3125

    Türk lirəsi

    0,0406

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0408

    Yapon yeni

    1,1191

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9755

    Qızıl

    6894,9790

    Gümüş

    87,5116

    Platin

    2778,1910

    Palladium

    2457,8005
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2025)
    CBA currency exchange rates (13.10.2025)

