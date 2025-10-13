Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2025)
- 13 oktyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9755 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0799 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9755
|
100 Rusiya rublu
|
2,0799
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1087
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0094
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1190
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2384
|
1 Danimarka kronu
|
0,2645
|
1 Gürcü larisi
|
0,6273
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2706
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1790
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1219
|
1 İsrail şekeli
|
0,5191
|
1 Kanada dolları
|
1,2148
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5417
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3166
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5040
|
1 Moldova leyi
|
0,1002
|
1 Norveç kronu
|
0,1684
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6034
|
1 Polşa zlotası
|
0,4636
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3879
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3111
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3125
|
Türk lirəsi
|
0,0406
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0408
|
Yapon yeni
|
1,1191
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9755
|
Qızıl
|
6894,9790
|
Gümüş
|
87,5116
|
Platin
|
2778,1910
|
Palladium
|
2457,8005