İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir müavini: "Distant iş"in görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq

    Milli Məclis
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:42
    Nazir müavini: Distant işin görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq

    "Distant iş"in görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev Bakıda Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Distant iş" anlayışının qanunvericiliyə əlavə edilməsi, məsafədən işin əmək müqaviləsi ilə tənzimlənməsi zəruri idi:

    "Distant iş" zamanı əməyin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar məsuliyyət işəgötürən üzərindədir. Bununla da işəgötürən "distant iş" zamanı təqdim etdiyi avadanlıq, proqram təminatı, məlumatların mühafizəsi və onların təhlükəsiz istismar qaydalarının işçiyə yazılı şəkildə çatdırılması çərçivəsində məsuliyyət daşıyacaq. "Distant iş"in görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq. Həmin yerin təhlükəsizliyi ilə bağlı əmək mühafizəsi normaları təsbit ediləcək".

    Rəşad Mustafayev Milli Məclis Distant iş

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti