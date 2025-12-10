Alen Simonyan: Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin daha bir hissəsi tezliklə demarkasiya ediləcək
Region
- 10 dekabr, 2025
- 12:55
Yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin daha bir hissəsi demarkasiya ediləcək və bu proses gələn ilin birinci rübündə baş tuta bilər.
"Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin spikeri Alen Simonyan brifinqdə deyib.
"Biz və Azərbaycan tərəfi bəzi məsələlərdə tələsirik. Lakin proses davam edir və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə sərhədin bir hissəsini də demarkasiya edəcəyik", - o bildirib.
A.Simonyan söhbətin sərhədin hansı hissəsindən getdiyini dəqiqləşdirməyib.
Son xəbərlər
13:43
Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıbDigər ölkələr
13:43
IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:40
Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıbMaliyyə
13:36
Foto
Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilibXarici siyasət
13:34
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıbMaliyyə
13:31
Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunubMaliyyə
13:31
Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏYXarici siyasət
13:29
Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunurRegion
13:28