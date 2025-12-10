İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Alen Simonyan: Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin daha bir hissəsi tezliklə demarkasiya ediləcək

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:55
    Alen Simonyan: Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin daha bir hissəsi tezliklə demarkasiya ediləcək

    Yaxın gələcəkdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin daha bir hissəsi demarkasiya ediləcək və bu proses gələn ilin birinci rübündə baş tuta bilər.

    "Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin spikeri Alen Simonyan brifinqdə deyib.

    "Biz və Azərbaycan tərəfi bəzi məsələlərdə tələsirik. Lakin proses davam edir və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə sərhədin bir hissəsini də demarkasiya edəcəyik", - o bildirib.

    A.Simonyan söhbətin sərhədin hansı hissəsindən getdiyini dəqiqləşdirməyib.

    Azərbaycan Ermənistan sərhəd Demarkasiya
    Ален Симонян: В ближайшее время будет демаркирован еще один участок границы Армения-Азербайджан
    Alen Simonyan: Another section of Armenia-Azerbaijan border to be demarcated soon

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti