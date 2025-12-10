Ален Симонян: В ближайшее время будет демаркирован еще один участок границы Армения-Азербайджан

В ближайшем будущем будет демаркирован еще один участок армяно-азербайджанской границы. Этот процесс может состояться в первом квартале следующего года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга.

"Должен сказать, что в некоторых вопросах мы торопимся, в некоторых вопросах азербайджанская сторона тоже. Но процесс продолжается, и я думаю, что в ближайшем будущем мы также демаркируем часть границы", - сказал он, не уточнив, о какой именно части идет речь.