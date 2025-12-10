Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri müəyyənləşib
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 12:44
Bu gün 19 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında Avropa çempionatının 2026/2027 mövsümü üzrə I seçmə mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimində Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib.
B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Şimali İrlandiya və Litva yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, I seçmə mərhələnin oyunları 2026-cı il martın 23-dən 31-də keçiriləcək.
