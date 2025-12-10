İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:44
    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri müəyyənləşib

    Bu gün 19 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında Avropa çempionatının 2026/2027 mövsümü üzrə I seçmə mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatma mərasimində Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşib.

    B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Şimali İrlandiya və Litva yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

    Qeyd edək ki, I seçmə mərhələnin oyunları 2026-cı il martın 23-dən 31-də keçiriləcək.

