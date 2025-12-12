SOCAR-ın kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Energetika
- 12 dekabr, 2025
- 15:41
Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf və şirkətin kollektivi Fəxri xiyabanda müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, ölkəmizin yeni enerji strategiyasının müəllifi, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
"Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anaraq məzarı önünə gül dəstələri qoyulub. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb.
Son xəbərlər
16:19
Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilibXarici siyasət
16:16
Foto
"Qaçqınkom"un kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
16:15
Foto
Həsənriz kəndinə daha 16 ailə köçürülüb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
16:12
"Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə barədə danışıqları dayandırıbFutbol
16:09
Peskov: Putin və Ərdoğan regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edibRegion
16:04
Rəy
Heydər Əliyev – yaşadığı keşməkeşli hadisələrin qalibi - ŞƏRHAnalitika
15:56
Foto
Hərbi Prokurorluqda Ümummilli Liderin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilibDaxili siyasət
15:49
Kamboca DİN: Tailandla sərhəddə 10-dan çox insan ölübDigər ölkələr
15:46