WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    SOCAR-ın kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 15:41
    SOCAR-ın kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf və şirkətin kollektivi Fəxri xiyabanda müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, ölkəmizin yeni enerji strategiyasının müəllifi, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anaraq məzarı önünə gül dəstələri qoyulub. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb.

    SOCAR Heydər Əliyevin anım günü

    Son xəbərlər

    16:19

    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    16:16
    Foto

    "Qaçqınkom"un kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    16:15
    Foto

    Həsənriz kəndinə daha 16 ailə köçürülüb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    16:12

    "Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə barədə danışıqları dayandırıb

    Futbol
    16:09

    Peskov: Putin və Ərdoğan regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Region
    16:04
    Rəy

    Heydər Əliyev – yaşadığı keşməkeşli hadisələrin qalibi - ŞƏRH

    Analitika
    15:56
    Foto

    Hərbi Prokurorluqda Ümummilli Liderin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    15:49

    Kamboca DİN: Tailandla sərhəddə 10-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    15:46

    Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulur

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti