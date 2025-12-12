Kamboca DİN: Tailandla sərhəddə 10-dan çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 15:49
Kamboca və Tailand sərhədində kəskinləşən münaqişə 11 kambocalının ölümünə, daha 76 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kamboca Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, ötən həftənin sonundan Tailandın Kamboca sərhəd ərazisinə etdiyi fasiləsiz hücumlar 270 min kambocalını evlərini tərk etməyə məcbur edib.
Krallıq hakimiyyəti, Tailandla sərhədə yaxın altı əyalətdəki 900-dən çox məktəbin müvəqqəti bağlanması barədə qərar qəbul edib.
Son xəbərlər
16:19
Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilibXarici siyasət
16:16
Foto
"Qaçqınkom"un kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
16:15
Foto
Həsənriz kəndinə daha 16 ailə köçürülüb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
16:12
"Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə barədə danışıqları dayandırıbFutbol
16:09
Peskov: Putin və Ərdoğan regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edibRegion
16:04
Rəy
Heydər Əliyev – yaşadığı keşməkeşli hadisələrin qalibi - ŞƏRHAnalitika
15:56
Foto
Hərbi Prokurorluqda Ümummilli Liderin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilibDaxili siyasət
15:49
Kamboca DİN: Tailandla sərhəddə 10-dan çox insan ölübDigər ölkələr
15:46