МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человек

Обострившийся конфликт на границе Камбоджи и Таиланда привел к гибели 11 камбоджийцев, еще 76 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Камбоджи.

В нем говорится о том, что непрекращающиеся с конца прошлой недели тайские обстрелы приграничной территории Камбоджи вынудили 270 тыс. камбоджийцев покинуть свои дома.

Власти королевства приняли решение о временном закрытии более 900 школ в шести граничащих с Таиландом провинциях, в которых насчитывалось более 216 тыс. учащихся и 7,6 тыс. учителей.