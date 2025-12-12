МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человек
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 15:26
Обострившийся конфликт на границе Камбоджи и Таиланда привел к гибели 11 камбоджийцев, еще 76 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Камбоджи.
В нем говорится о том, что непрекращающиеся с конца прошлой недели тайские обстрелы приграничной территории Камбоджи вынудили 270 тыс. камбоджийцев покинуть свои дома.
Власти королевства приняли решение о временном закрытии более 900 школ в шести граничащих с Таиландом провинциях, в которых насчитывалось более 216 тыс. учащихся и 7,6 тыс. учителей.
Последние новости
15:43
Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросыВ регионе
15:39
Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%Инфраструктура
15:37
В Исламабаде почтили память Гейдара Алиева благотворительной акциейВнешняя политика
15:29
Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:28
Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатацииВнешняя политика
15:26
МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человекДругие страны
15:15
Власти США намерены присвоить вакцинам от COVID-19 самый высокий уровень опасностиЗдоровье
15:15
В Азербайджане производство дизельного топлива увеличилось на 18,4%Энергетика
15:03