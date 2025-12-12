Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    МВД Камбоджи: В конфликте на границе с Таиландом погибли свыше 10 человек

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 15:26
    Обострившийся конфликт на границе Камбоджи и Таиланда привел к гибели 11 камбоджийцев, еще 76 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Камбоджи.

    В нем говорится о том, что непрекращающиеся с конца прошлой недели тайские обстрелы приграничной территории Камбоджи вынудили 270 тыс. камбоджийцев покинуть свои дома.

    Власти королевства приняли решение о временном закрытии более 900 школ в шести граничащих с Таиландом провинциях, в которых насчитывалось более 216 тыс. учащихся и 7,6 тыс. учителей.

