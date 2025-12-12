WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulur

    Milli Məclis
    • 12 dekabr, 2025
    • 15:46
    Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulur

    Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulur.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilir.

    Sözügedən qanun layihəsi Milli Məclisin dekabrın 16-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Layihəyə əsasən, maliyyə institutları tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə hesab açıldıqda və ya maliyyə xidmətləri göstərildikdə vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin icrası məqsədilə şəxsin rezidentliyinin müəyyən edilməsi üçün zəruri məlumatlar və sənədlər, həmçinin həmin məlumatlarda və sənədlərdə şəxsin rezidentlik statusunun dəyişdirilməsinə səbəb olan dəyişiklik baş verdiyi halda, bu barədə məlumatlar və sənədlər dəyişiklik baş verdiyi gündən 30 gün müddətində şəxs tərəfindən maliyyə institutuna təqdim edilməlidir.

    Həmçinin, maliyyə institutuna dürüst olmayan və (və ya) təhrif olunmuş məlumatların və sənədlərin təqdim edilməsinə və ya rezidentlik statusunun dəyişdirilməsinə səqəq olan dəyişiklik üzrə məlumatların və sənədlərin 30 müddətdə təqdim edilməməsinə görə şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi Azərbaycanın İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

    Vergi Məcəlləsi Maliyyə xidmətləri qanun layihəsi
    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг

    Son xəbərlər

    16:25

    Qəzzada təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb

    Digər ölkələr
    16:19

    Azərbaycanın Əlcəzairdəki səfirliyində Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    16:16
    Foto

    "Qaçqınkom"un kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    16:15
    Foto

    Həsənriz kəndinə daha 16 ailə köçürülüb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    16:12

    "Bavariya" futbolçusu ilə yeni müqavilə barədə danışıqları dayandırıb

    Futbol
    16:09

    Peskov: Putin və Ərdoğan regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Region
    16:04
    Rəy

    Heydər Əliyev – yaşadığı keşməkeşli hadisələrin qalibi - ŞƏRH

    Analitika
    15:56
    Foto

    Hərbi Prokurorluqda Ümummilli Liderin anım gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    15:49

    Kamboca DİN: Tailandla sərhəddə 10-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti