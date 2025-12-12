Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг

    Милли Меджлис
    • 12 декабря, 2025
    • 16:18
    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг

    В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс.

    Законопроект включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, намеченного на 16 декабря.

    Согласно проекту, при открытии финансовыми учреждениями счета или предоставлении финансовых услуг физическим и юридическим лицам, необходимая информация и документы для определения резидентства лица в целях исполнения международных договоров Азербайджана, предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией, а также информация и документы об изменениях, влияющих на статус резидентства лица в этой информации и документах, должны быть представлены лицом в финансовое учреждение в течение 30 дней с даты изменения.

    Кроме этого, привлечение лиц к административной ответственности за предоставление финансовому учреждению недостоверной и (или) искаженной информации и документов, или непредоставление в 30-дневный срок информации и документов об изменениях, влияющих на статус резидентства, осуществляется в соответствии с Кодексом об административных проступках.

    Лента новостей