Region Liqasında çıxış edən iki komanda texniki məğlubiyyət alıb
- 10 dekabr, 2025
- 12:55
AFFA İntizam Komitəsi Region Liqasında çıxış edən iki komandaya texniki məğlubiyyət verib.
"Report" xəbər verir ki, bunlar "Ağsu Siti" və "Lokomotiv Baku" komandalarıdır.
Bölgə təmsilçisi "Olimpik Sabirabad"la görüşdə təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb.
Bakı klubu isə "Crystal"la matçda təhlükəsizliyi təmin etdə bilməyib.
AFFA U-13 Liqasında "Record Club", "Alanyaspor Baku" və "Məhsul" (Zərdab) kollektivləri bu halla üzləşiblər. "Record Club" "Lamasya Baku" ilə, "Alanyaspor Baku" "Zirə" ilə görüşdə təyin olunan vaxtda meydana çıxmayıb. "Məhsul" isə "Hindarx" (Ağcabədi) komandası ilə görüşdə adı protokolda qeyd edilməyən və lisenziyası olmayan oyunçu aşkarlandığından 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət alıb.
U-12 Liqasında "Ələt" "Şimal RFF" ilə matça təyin edilən vaxtda getməyib və texniki məğlubiyyətlə cəzalanıb. Futzal üzrə I Liqada isə "Yeni Suraxanı" "Baku Fire-2" ilə qarşılaşmada iştirak etməyib və bu halla üzləşib.