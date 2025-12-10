İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Region Liqasında çıxış edən iki komanda texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:55
    Region Liqasında çıxış edən iki komanda texniki məğlubiyyət alıb

    AFFA İntizam Komitəsi Region Liqasında çıxış edən iki komandaya texniki məğlubiyyət verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar "Ağsu Siti" və "Lokomotiv Baku" komandalarıdır.

    Bölgə təmsilçisi "Olimpik Sabirabad"la görüşdə təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb.

    Bakı klubu isə "Crystal"la matçda təhlükəsizliyi təmin etdə bilməyib.

    AFFA U-13 Liqasında "Record Club", "Alanyaspor Baku" və "Məhsul" (Zərdab) kollektivləri bu halla üzləşiblər. "Record Club" "Lamasya Baku" ilə, "Alanyaspor Baku" "Zirə" ilə görüşdə təyin olunan vaxtda meydana çıxmayıb. "Məhsul" isə "Hindarx" (Ağcabədi) komandası ilə görüşdə adı protokolda qeyd edilməyən və lisenziyası olmayan oyunçu aşkarlandığından 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət alıb.

    U-12 Liqasında "Ələt" "Şimal RFF" ilə matça təyin edilən vaxtda getməyib və texniki məğlubiyyətlə cəzalanıb. Futzal üzrə I Liqada isə "Yeni Suraxanı" "Baku Fire-2" ilə qarşılaşmada iştirak etməyib və bu halla üzləşib.

    Region Liqası İntizam Komitəsi texniki məğlubiyyət

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti