İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırıb

    Maliyyə
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:44
    ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırıb

    ABB daha bir araşdırma hesabatını ictimaiyyətlə bölüşüb. Bankın hazırladığı yeni hesabat səhiyyə sektoruna həsr edilib.

    Hazırda dünya sürətlə artan xroniki və yoluxucu xəstəliklər, demoqrafik yaşlanma, institusional resursların məhdudluğu kimi ciddi çağırışlarla üz-üzədir. Ürək-damar xəstəlikləri, xərçəng və diabet kimi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin genişlənməsi, peyvənd təminatındakı fasilələr və antimikrob müqavimətinin yüksəlməsi ölkələrin səhiyyə sistemlərinin dayanıqlılığını zəiflədir.

    2050-ci ilə qədər bütün dünyada yaşı 60-dan çox olan əhali sayının 2 milyardı keçəcəyi gözlənilir. Bu da uzunmüddətli tibbi xidmətlərə və inkişaf etmiş diaqnostik imkanlara tələbatı kəskin artıracaq. Bu baxımdan Azərbaycanın səhiyyə sektorundakı vəziyyətin təhlili də çox aktualdır.

    ABB-nin təqdim etdiyi hesabatda ölkəmizin demoqrafik göstəriciləri, səhiyyə xərcləri, insanların ömür müddəti, xəstəliklərdən ölüm səbəbləri, xəstə vətəndaşların sayı, müalicə-profilaktika xidmətləri və s. ilə bağlı detallı məlumatlar, sektorda aparılan islahatları dəstəkləyən təkliflər var.

    Maraqlı tərəflər üçün faydalı olan bu cür araşdırma hesabatların hazırlanması bir çox xarici bankların geniş istifadə etdiyi təcrübədir. Azərbaycanda bu təcrübəni ilk dəfə məhz ABB tətbiq edib. Bankın mütəmadi olaraq müxtəlif sahələr üzrə yaydığı araşdırma hesabatlarla buradan tanış ola bilərsiniz.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə məlumatları Bankın filial və şöbələrindən, https://abb-bank.az/ rəsmi internet səhifəsindən və ya 937 nömrəli Məlumat Mərkəzindən, həmçinin sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən əldə etmək olar.

    ABB səhiyyə sektoru

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti