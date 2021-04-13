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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
13 апреля 2021 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 2,0215 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0215

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,2923

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6442

1 Бразильский реал

0,2965

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1166

100 Вон Республики Корея

0,1509

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2387

1 Китайский юань

0,2595

1 Датская крона

0,2718

1 Грузинский лари

0,4973

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3347

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1979

1 Швейцарский франк

1,8387

1 Израильский шекель

0,5157

1 Канадский доллар

1,3516

1 Кувейтский динар

5,6334

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4112

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2001

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4459

1 Сингапурский доллар

1,2662

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4234

1 Турецкая лира

0,2085

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5492

1 Новозеландский доллар

1,1916

Золото (1 унция)

2941,0935

Серебро (1 унция)

42,2227

Платина (1 унция)

1993,3860

Палладий (1 унция)

4563,6670
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.04.2021)

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