Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 2,0215 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.