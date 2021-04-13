Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 2,0215 маната, курс рубля - на 0,46% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0215
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,2923
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6442
|
1 Бразильский реал
|
0,2965
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1166
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1509
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2387
|
1 Китайский юань
|
0,2595
|
1 Датская крона
|
0,2718
|
1 Грузинский лари
|
0,4973
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3347
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1979
|
1 Швейцарский франк
|
1,8387
|
1 Израильский шекель
|
0,5157
|
1 Канадский доллар
|
1,3516
|
1 Кувейтский динар
|
5,6334
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4112
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2001
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4459
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2662
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4234
|
1 Турецкая лира
|
0,2085
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0597
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5492
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1916
|
Золото (1 унция)
|
2941,0935
|
Серебро (1 унция)
|
42,2227
|
Платина (1 унция)
|
1993,3860
|
Палладий (1 унция)
|
4563,6670