Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2026)
Финансы
- 13 января, 2026
- 09:08
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9832 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,1692 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9832
|
100 российских рублей
|
2,1692
