    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2026)

    Финансы
    • 13 января, 2026
    • 09:08
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9832 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,8%, до 2,1692 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9832

    100 российских рублей

    2,1692
