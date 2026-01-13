Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Iran protests
    CBA currency exchange rates (13.01.2026)

    Finance
    • 13 January, 2026
    • 09:18
    CBA currency exchange rates (13.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.08% to 1.9832 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.8% to 2.1692 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9832

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1692

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1409

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5778

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1153

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0817

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2437

    1 DKK (Danish krone)

    0.2654

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6311

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2180

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2905

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1853

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1326

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5405

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2256

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5253

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3329

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5123

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1007

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1688

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6071

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4708

    1 RON (Romanian leu)

    0.3897

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3216

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3231

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0394

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0710

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9824

    Gold (1 ounce)

    7,815.2230

    Silver (1 ounce)

    145.7699

    Platinum (1 ounce)

    3,954.9140

    Palladium (1 ounce)

    3,094.7395
