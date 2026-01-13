İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2026)

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9832 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1692 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9832

    100 Rusiya rublu

    2,1692

    1 Avstraliya dolları

    1,1409

    1 Belarus rublu

    0,5778

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1153

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2437

    1 Danimarka kronu

    0,2654

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2905

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1853

    1 İsveçrə frankı

    2,1326

    1 İsrail şekeli

    0,5405

    1 Kanada dolları

    1,2256

    1 Küveyt dinarı

    5,5253

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3329

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5123

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1688

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6071

    1 Polşa zlotası

    0,4708

    1 Rumıniya leyi

    0,3897

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3216

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3231

    Türk lirəsi

    0,0394

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0710

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9824

    Qızıl

    7815,2230

    Gümüş

    145,7699

    Platin

    3954,9140

    Palladium

    3094,7395
