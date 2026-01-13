Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2026)
- 13 yanvar, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9832 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,1692 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9832
|
100 Rusiya rublu
|
2,1692
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1409
|
1 Belarus rublu
|
0,5778
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1153
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2437
|
1 Danimarka kronu
|
0,2654
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2180
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2905
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1853
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1326
|
1 İsrail şekeli
|
0,5405
|
1 Kanada dolları
|
1,2256
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5253
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3329
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5123
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1688
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6071
|
1 Polşa zlotası
|
0,4708
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3897
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3216
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3231
|
Türk lirəsi
|
0,0394
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0710
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9824
|
Qızıl
|
7815,2230
|
Gümüş
|
145,7699
|
Platin
|
3954,9140
|
Palladium
|
3094,7395