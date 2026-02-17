Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Главам ИВ двух районов Баку объявлены взыскания

    Внутренняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 11:21
    Главам ИВ двух районов Баку объявлены взыскания

    Главе Исполнительной власти Сураханского района Адилю Алиеву объявлен выговор, а главе Хазарского района Эльшану Салахову вынесено устное предупреждение за выявленные в работе недочеты.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

    Решение принято по итогам очередного совещания с участием глав районных исполнительных властей столицы и руководителей городских коммунальных служб.

    Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов потребовал от руководителей районов принять безотлагательные меры для улучшения ситуации на местах. Адиль Алиев, которому объявлен выговор, заявил, что все выявленные недостатки будут устранены в течение месяца.

    На совещании также были представлены результаты мониторинга незаконного строительства в районах столицы. Отмечено, что подобные факты в основном зафиксированы в Сабунчинском, Гарадагском, Хазарском и ряде других районов Баку. По итогам обсуждения даны конкретные поручения по пресечению нарушений.

    Сураханский район Хазарский район исполнительная власть выговор Эльдар Азизов
    Suraxanı icra başçısına töhmət verilib, Xəzər icra başçısına xəbərdarlıq edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:04

    Медики сообщили о состоянии пострадавших в аварии в Физулинском районе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:58
    Фото

    ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    11:55
    Видео

    В центре Баку горит жилой дом

    Происшествия
    11:55

    Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    11:51

    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Другие страны
    11:50

    Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    11:48
    Фото

    Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развития

    АПК
    11:45

    Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"

    Милли Меджлис
    11:42

    Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей