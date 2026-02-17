Главам ИВ двух районов Баку объявлены взыскания

Главе Исполнительной власти Сураханского района Адилю Алиеву объявлен выговор, а главе Хазарского района Эльшану Салахову вынесено устное предупреждение за выявленные в работе недочеты.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Исполнительной власти города Баку.

Решение принято по итогам очередного совещания с участием глав районных исполнительных властей столицы и руководителей городских коммунальных служб.

Глава ИВ города Баку Эльдар Азизов потребовал от руководителей районов принять безотлагательные меры для улучшения ситуации на местах. Адиль Алиев, которому объявлен выговор, заявил, что все выявленные недостатки будут устранены в течение месяца.

На совещании также были представлены результаты мониторинга незаконного строительства в районах столицы. Отмечено, что подобные факты в основном зафиксированы в Сабунчинском, Гарадагском, Хазарском и ряде других районов Баку. По итогам обсуждения даны конкретные поручения по пресечению нарушений.