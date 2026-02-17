Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    САП просит арест с многомиллионным залогом для экс-министра энергетики Украины

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 11:21
    Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) запросила для экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко содержание под стражей с многомиллионным залогом.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

    "САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен( $10,2 млн)", - заявила Постолюк.

    Напомним, в ночь на 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП задержали Галущенко при попытке уехать за границу поездом. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП для получения информации в случае попытки пересечь границу.

    Вчера, 16 февраля, Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас". Ему инкриминируется участие в масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей подозреваемого.

