САП просит арест с многомиллионным залогом для экс-министра энергетики Украины

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) запросила для экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко содержание под стражей с многомиллионным залогом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен( $10,2 млн)", - заявила Постолюк.

Напомним, в ночь на 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП задержали Галущенко при попытке уехать за границу поездом. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП для получения информации в случае попытки пересечь границу.

Вчера, 16 февраля, Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас". Ему инкриминируется участие в масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей подозреваемого.