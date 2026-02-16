Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экс-министру энергетики Герман Галущенко объявлено о подозрении по делу Мидас

    Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о подозрении по делу "Мидас" экс-министру энергетики Герману Галущенко.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба САП.

    По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн инвестиций.

    Фонд возглавил давний знакомый участников организации - гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по легализации доходов, полученных преступным путем.

    Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого Галущенко.

    В ведомстве добавили, что полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

    "Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд", - подчеркнули в прокуратуре.

    На данный момент установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и EUR2,4 млн выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

    Отмечается, что часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили надепозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды.

    Между тем, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

    Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

    Как сообщалось, 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения государственной границы "в рамках дела "Мидас".

    антикоррупционное бюро Украина Мидас Герман Галущенко экс-министр энергетики подозрения
