Экс-министру энергетики Герман Галущенко объявлено о подозрении по делу "Мидас"

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о подозрении по делу "Мидас" экс-министру энергетики Герману Галущенко.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн инвестиций.

Фонд возглавил давний знакомый участников организации - гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по легализации доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого Галущенко.

В ведомстве добавили, что полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

"Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд", - подчеркнули в прокуратуре.

На данный момент установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и EUR2,4 млн выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Отмечается, что часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили надепозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды.

Между тем, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

Как сообщалось, 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения государственной границы "в рамках дела "Мидас".