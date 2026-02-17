Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Masdar: Возможности в сфере ВИЭ открывают Азербайджану выход на глобальный рынок

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 11:14
    Masdar: Возможности в сфере ВИЭ открывают Азербайджану выход на глобальный рынок

    Создаваемые в Азербайджане возможности способствуют трансформации страны и всего региона, открывая новые перспективы развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов на церемонии запуска проекта "Расширение доступа молодежи к востребованным на рынке навыкам и возможностям трудоустройства в энергетическом секторе Азербайджана".

    По его словам, Masdar при участии международных консультантов провела комплексную оценку как внутренних потребностей, так и экспортного потенциала Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики.

    "Эти исследования стали фундаментом для последующей работы, которую сегодня ведет Министерство энергетики совместно с партнерами. Мы видим, как ведомство расширяет экспертное взаимодействие с Европейским союзом, странами Центральной Азии и другими государствами региона, формируя широкую платформу для сотрудничества", - отметил он.

    Глава представительства подчеркнул, что одной из ключевых тем переговоров на прошлой неделе с США стали развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта, цифровизация и технологическая трансформация.

    "Цифровая трансформация невозможна без надежной и устойчивой энергетической базы. Те возможности, которые сегодня создаются для граждан Азербайджана, будут способствовать структурной трансформации страны и региона, повышая мобильность квалифицированной рабочей силы. Инициативы, реализуемые при поддержке ЕБРР и наших партнеров на основе проектов Masdar в стране, откроют путь тысячам талантливых азербайджанцев к интеграции в глобальное профессиональное сообщество. Речь идет не только о продвижении повестки "зеленой" энергетики, но и о раскрытии интеллектуального потенциала Азербайджана в этой сфере", - добавил М. Садыгов.

