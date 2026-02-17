В Афинах таксисты объявили трехдневную забастовку

Водители такси в Афинах начали трехдневную забастовку во вторник, а общенациональная федерация объявила 48-часовую забастовку в среду и четверг в знак протеста против находящегося на рассмотрении законопроекта.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Спорный законопроект, который сейчас находится на общественном обсуждении и имеет более 800 комментариев, обязывает с января 2026 года покупать автомобили с нулевым уровнем выбросов для новой регистрации такси в Афинах и Салониках.

Водители выступают против "резкого перехода" на электромобили, ссылаясь на недостаточную зарядную инфраструктуру – в Афинах есть только 31 скоростная зарядная станция.