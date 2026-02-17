В Афинах таксисты объявили трехдневную забастовку
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 11:10
Водители такси в Афинах начали трехдневную забастовку во вторник, а общенациональная федерация объявила 48-часовую забастовку в среду и четверг в знак протеста против находящегося на рассмотрении законопроекта.
Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.
Спорный законопроект, который сейчас находится на общественном обсуждении и имеет более 800 комментариев, обязывает с января 2026 года покупать автомобили с нулевым уровнем выбросов для новой регистрации такси в Афинах и Салониках.
Водители выступают против "резкого перехода" на электромобили, ссылаясь на недостаточную зарядную инфраструктуру – в Афинах есть только 31 скоростная зарядная станция.
Последние новости
11:58
Фото
ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничествеБизнес
11:55
Видео
В центре Баку горит жилой домПроисшествия
11:55
Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан АзербайджанаВ регионе
11:51
Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме ОдессыДругие страны
11:50
Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и КитаяВнешняя политика
11:48
Фото
Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развитияАПК
11:45
Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"Милли Меджлис
11:42
Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка АзербайджанаЭнергетика
11:41