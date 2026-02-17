В Азербайджане запускают национальную аккредитованную программу подготовки кадров для ВИЭ

Разработка национально аккредитованной программы подготовки в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и устойчивой окружающей среды является своевременной и стратегически важной задачей Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе запуска проекта "Расширение доступа молодежи к востребованным на рынке навыкам и возможностям трудоустройства в энергетическом секторе Азербайджана".

По его словам, развитие возобновляемой энергетики - это не только экологическая трансформация, но и мощный драйвер создания рабочих мест, развития навыков, передачи знаний и формирования новых возможностей для будущих поколений и молодых специалистов.

"Однако по мере расширения наших мощностей в сфере возобновляемой энергетики растет и спрос на специализированные компетенции. Мы должны обеспечить готовность нашей рабочей силы не только к текущим проектам, но и к долгосрочной трансформации энергетического сектора. Переход Азербайджана к диверсифицированной низкоуглеродной экономике ускоряется. В этом процессе мы можем столкнуться с продолжающимися структурными вызовами, включая вопросы занятости, необходимость дальнейшего согласования образовательных программ с потребностями рынка труда, а также расширение участия женщин в технических и высокооплачиваемых должностях энергетического сектора", - отметил Д. Абдуллаев.

Глава агентства подчеркнул, что если переход должен быть по-настоящему устойчивым, он также должен быть инклюзивным.

"Он должен создавать возможности для молодежи, а также расширять права и возможности женщин. И он должен обеспечивать соответствие образования реальному спросу частного сектора.

Сила этой инициативы заключается в ее совместном характере. Государственные учреждения, частные энергетические компании, учреждения профессионального и высшего образования, организации гражданского общества и международные партнеры объединяют усилия для формирования практической, аккредитованной и ориентированной на рынок программы. Это не просто образовательная реформа, а инвестиция в будущую конкурентоспособность, устойчивость и человеческий капитал Азербайджана", - добавил Д. Абдуллаев.