Азербайджан увеличил экспорт нефти в Турцию почти в 5 раз

Азербайджан в январе 2026 года экспортировал в Турцию 41 тыс. 761,71 тонны сырой нефти на сумму $19 млн 543,44 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 4,8 раза и в 4,6 раза больше, чем в январе 2025 года.

Экспорт сырой нефти в Турцию составил 1,58% от общего объема нефтяного экспорта Азербайджана.

Отметим, что в январе текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 2 млн 642 тыс. 930,94 тонны на сумму $1 млрд 238 млн 082,05 тыс.

В январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. $2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт.